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ЦВК призначила вибори у 49 територіальних громадах на 24 грудня

Взяти участь у них зможуть близько 350 тис. осіб
Перші місцеві вибори в Україні у 49 територіальних громадах відбудуться 24 грудня.
ЦВК призначила вибори у 49 територіальних громадах на 24 грудня Фото: АFР

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначається, що вибори пройдуть у 250 місцевих радах у складі 49 територіальних громад.

"Розглянувши звернення 17 обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад (ОТГ), Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів та призначила на неділю, 24 грудня 2017 року, вибори у 49 об’єднаних територіальних громадах (5 міських, 15 селищних,  29 сільських ОТГ). До складу цих 49 ОТГ увійшли 250 місцевих рад (міських – 7, селищних – 18, сільських – 225)", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК заявили, що в перших місцевих виборах зможуть взяти участь 347,4 тис. осіб. Початок виборчого процесу заплановано на 4 листопада.

Нагадаємо, 29 жовтня місцеві вибори пройдуть у ще 202 територіальних громадах.

У липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про створення в рамках реформи децентралізації 413 територіальних громад.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оцінює витрати на підготовку і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради у 1,9 млрд гривень, а президента – в 2,4 млрд гривень.

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12 10 2017 23:44
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