ЦВК Росії дозволила Собчак почати передвиборчу кампанію

Собчак потрібно зібрати не менше ста тисяч підписів

ЦВК Росії дозволила Ксенії Собчак відкрити спеціальний рахунок для формування виборчого фонду, давши тим самим зелене світло її офіційній передвиборчій кампанії.

Після відкриття рахунку вона зможе почати збір підписів виборців на свою підтримку. Крім того, ЦВК зареєструвала трьох уповноважених представників партії "Громадянська ініціатива", а також уповноваженого самої Собчак з фінансових питань, повідомляють "РИА Новости".

Собчак, яка позиціонує себе як кандидата "проти всіх", йде на вибори від "Громадянської ініціативи" екс-міністра економіки Андрія Нечаєва. У понеділок телеведуча подала до Центрвиборчкому документи.

Висуванцям непарламентських партій, до числа яких належить "Громадянська ініціатива", для реєстрації кандидатом в президенти потрібно зібрати не менше ста тисяч підписів, причому на один регіон може припадати не більше 2,5 тисяч. Підписні листи оплачуються з коштів виборчого фонду, тому приступити до збору підписів кандидат може лише після відкриття виборчої рахунку.

Підписні листи і ще ряд документів кандидат повинен представити в ЦВК на етапі реєстрації. Після цього у Центрвиборчкому є десять днів, щоб перевірити документи і винести рішення про реєстрацію кандидата в президенти або мотивоване рішення про відмову. Документи кандидати зможуть подавати з середи, 27 грудня.

Чергові вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року, а виборча кампанія стартувала 18 грудня.

Як відомо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".