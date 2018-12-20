ЦВК: Українці на виборах можуть змінювати місце голосування без зміни ”прописки”

Від першого дня початку виборчого процесу і не пізніше п’яти днів до його завершення громадяни мають можливість написати заяву про зміну місця голосування виборах без зміни місця офіційної реєстрації.

Про це нагадала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

”Розпочинається можливість ця (зміни місця голосування - ред.) із першого дня виборчого процесу, але не пізніше до дня голосування, коли особа може звернутися до органу Державного реєстру виборців і подати заяву про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси”, - зазначила Сліпачук.

За її словами, до заяви потрібно буде додати “певний перелік” документів, про вимоги до них виборці можуть дізнатися з постанови ЦВК № 893.

Водночас голова ЦВК закликала українців якомога раніше у разі потреби приходити із заявами про зміну місця голосування, а не чекати останніх днів. У свою чергу, міністр юстиції Павло Петренко зауважив, що близько 47% українців, які раніше вже брали участь у виборах, не знають змін до законодавства та деталей, пов’язаних зі зміною місця проживання і голосування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 26 листопада призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року.

Крім того, згідно з вимогами законодавства, чергові вибори парламенту мають відбутися наприкінці жовтня наступного року.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін вважає, що рейтинг Президента України Петра Порошенка зріс після інциденту в Керченській протоці.