ЦВК: Українці на виборах можуть змінювати місце голосування без зміни ”прописки”
Про це нагадала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".
”Розпочинається можливість ця (зміни місця голосування - ред.) із першого дня виборчого процесу, але не пізніше до дня голосування, коли особа може звернутися до органу Державного реєстру виборців і подати заяву про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси”, - зазначила Сліпачук.
За її словами, до заяви потрібно буде додати “певний перелік” документів, про вимоги до них виборці можуть дізнатися з постанови ЦВК № 893.
Водночас голова ЦВК закликала українців якомога раніше у разі потреби приходити із заявами про зміну місця голосування, а не чекати останніх днів. У свою чергу, міністр юстиції Павло Петренко зауважив, що близько 47% українців, які раніше вже брали участь у виборах, не знають змін до законодавства та деталей, пов’язаних зі зміною місця проживання і голосування.
Як повідомлялося, Верховна Рада 26 листопада призначила чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року.
Крім того, згідно з вимогами законодавства, чергові вибори парламенту мають відбутися наприкінці жовтня наступного року.
Додамо, що президент Росії Володимир Путін вважає, що рейтинг Президента України Петра Порошенка зріс після інциденту в Керченській протоці.
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