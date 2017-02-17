ЦВК включила в список "Народного фронту" нардепа Федора Бендюженка
Бендюженко був включений в список "Народного фронту" на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року за №80, повідомляє прес-служба комісії.
На той момент він обіймав посаду начальника управління контролю над виконанням рішень Державної виконавчої служби України.
Нагадаємо, що на 80-му році життя помер народний депутат від "Народного фронту" Петро Ванат.
Федір Бендюженко має адвокатське свідоцтво, раніше був помічником нардепів від "Батьківщини" Андрія Іванчука та "Народного фронту" Дмитра Сторожука.
Бендюженко народився 23 липня 1982 року. На час подання заяви до ЦВК працював начальником управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України. Є членом партії "Народний фронт", проживає в місті Києві.
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