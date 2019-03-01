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ЦВК: вибори президента обійдуться бюджету в 2,35 млрд гривень, парламенту - в 1,95 млрд

Ця постанова комісії набере чинності з моменту ухвалення відповідного рішення Міністерством фінансів
Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
ЦВК: вибори президента обійдуться бюджету в 2,35 млрд гривень, парламенту - в 1,95 млрд Фото: pravda.lutsk.ua

Так, ЦВК затвердила кошториси за трьома бюджетними програмами, повідомляє "Громадське":

  • за бюджетною програмою 6731040 "Проведення виборів президента України" на суму 2 млрд 354 млн 880 тисяч гривень;
  • за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на суму 1 млрд 949 млн 620 тисяч гривень;
  • за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на суму 223 млн 539 тисяч 600 гривень.

"Також затверджено Кошторис видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року на суму 266 млн 30 тис. 808 гривень", - додали в комісії.

У ЦВК зазначили, що ця постанова комісії набере чинності з моменту ухвалення відповідного рішення Міністерством фінансів.

Нагадаємо, що комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.

Додамо, що в Об’єднанні "Самопоміч" одностайно проголосували за висунення Андрія Садового на пост кандидата у президенти від партії.

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03 01 2019 20:16
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