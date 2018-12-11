ЦВК: "Вибори" в ОРДЛО не мають жодного юридичного значення
"Внаслідок цього зазначені "вибори" не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - йдеться у повідомленні ЦВК, оприлюдненому у понеділок вранці.
Український Центрвиборчком категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних і маніпулятивних "виборів".
"Комісія відзначає, що тільки проведення виборів у повній відповідності з українським законодавством і стандартами ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 9 по 11 листопада в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей бойовики проводили вибори ватажків "ДНР" і "ЛНР". Росія заявляла, що визнає результати цих "виборів".
Також, перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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