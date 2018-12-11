ЦВК: "Вибори" в ОРДЛО не мають жодного юридичного значення

Центральна виборча комісія України відзначає, що "вибори", проведені 11 листопада на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, є нелегітимними, оскільки організовані і проведені в порушення норм Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права.

"Внаслідок цього зазначені "вибори" не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - йдеться у повідомленні ЦВК, оприлюдненому у понеділок вранці.

Український Центрвиборчком категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних і маніпулятивних "виборів".

"Комісія відзначає, що тільки проведення виборів у повній відповідності з українським законодавством і стандартами ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 9 по 11 листопада в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей бойовики проводили вибори ватажків "ДНР" і "ЛНР". Росія заявляла, що визнає результати цих "виборів".

Також, перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.