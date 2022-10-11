ЦВК визнала неможливим заміщення нардепів, обраних за списком ОПЗЖ

Центрвиборчком визнала заборону діяльності ОПЗЖ рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює визнання народним депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку

Центральна виборча комісія вважає неможливим заміщення депутатів Верховної Ради, обраних за списком партії "Опозиційна платформа - За життя" новими депутатами зі списку у разі припинення повноважень перших, яке передбачено законом про вибори Ради.

Про це свідчить повідомлення ЦВК щодо рішення, ухваленого нею щодо заміщення Вадима Рабіновича, повноваження якого було припинено у зв’язку з припиненням його українського громадянства.

Центрвиборчком вказує, що, вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата від зазначеної партії, взяв до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня, залишене без змін постановою Верховного суду від 15 вересня, яким діяльність ОПЗЖ було заборонено.

"Відтак ЦВК визнала заборону діяльності ОПЗЖ рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення ЦВК рішення щодо визнання обраним народним депутатом на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати у виборчому списку вказаної політичної партії", - йдеться у повідомленні.

Стосовно ж заміщення іншого нардепа, українське громадянство і, відповідно, депутатські повноваження якого було припинено, - Ігоря Васильковського, обраного від округу №139 (Одеська область) та партії "Слуга народу", то ЦВК визнала неможливість проведення нових виборів для його заміни до припинення або скасування воєнного стану.