ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія України закрила всі п’ять виборчих дільниць у Росії: в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону та Новосибірську.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК закрила всі виборчі дільниці в Росії та перенесла їх до Грузії, Казахстану та Фінляндії
Раніше українці в Росії могли проголосувати в посольстві України або у консульствах
Фото: iPress.ua
У відповідній постанові ЦВК ідеться, що це рішення комісія ухвалила після розгляду подання Міністерства закордонних справ, повідомляє "Громадське".
Раніше українці в Росії могли проголосувати в посольстві України в Москві, в генеральних консульствах у Петербурзі та Ростові, а також у консульствах у Єкатеринбурзі та Новосибірську.
Тепер громадянам України з Росії для того, аби проголосувати, треба поїхати в посольство України в Грузії, Фінляндії або Казахстану, які розташовані в Тбілісі, Гельсінкі та Астані відповідно.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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