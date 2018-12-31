ЦВК закрила всі виборчі дільниці в Росії та перенесла їх до Грузії, Казахстану та Фінляндії

Раніше українці в Росії могли проголосувати в посольстві України або у консульствах

Центральна виборча комісія України закрила всі п’ять виборчих дільниць у Росії: в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону та Новосибірську.

У відповідній постанові ЦВК ідеться, що це рішення комісія ухвалила після розгляду подання Міністерства закордонних справ, повідомляє "Громадське".

Раніше українці в Росії могли проголосувати в посольстві України в Москві, в генеральних консульствах у Петербурзі та Ростові, а також у консульствах у Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Тепер громадянам України з Росії для того, аби проголосувати, треба поїхати в посольство України в Грузії, Фінляндії або Казахстану, які розташовані в Тбілісі, Гельсінкі та Астані відповідно.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.