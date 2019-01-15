ЦВК зареєструвала Гриценка, Мураєва і Купрія кандидатами в президенти
Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, інформує "Інтерфакс-Україна".
Відповідно, ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів на виборах президента України, які відбудуться 31 березня.
Раніше, Центральна виборча комісія не зареєструвала кандидатами у президенти двох претендентів. Вони подали заяви з порушеннями.
Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.
Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
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