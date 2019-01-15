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ЦВК зареєструвала Гриценка, Мураєва і Купрія кандидатами в президенти

ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів на виборах президента України
Голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, лідер партії "Наші" Євген Мураєв і позафракційний народний депутат Віталій Купрій офіційно зареєстровані кандидатами на посаду президента України.
ЦВК зареєструвала Гриценка, Мураєва і Купрія кандидатами в президенти Віталій Купрій. Фото: Віталій Купрій/facebook.com

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, інформує "Інтерфакс-Україна".

Відповідно, ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів на виборах президента України, які відбудуться 31 березня.

Раніше, Центральна виборча комісія не зареєструвала кандидатами у президенти двох претендентів. Вони подали заяви з порушеннями.

Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації.

Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.

 

 

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15 01 2019 19:34
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