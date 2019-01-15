ЦВК зареєструвала Гриценка, Мураєва і Купрія кандидатами в президенти ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів на виборах президента України

Голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, лідер партії "Наші" Євген Мураєв і позафракційний народний депутат Віталій Купрій офіційно зареєстровані кандидатами на посаду президента України.

Віталій Купрій. Фото: Віталій Купрій/facebook.com

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, інформує "Інтерфакс-Україна". Відповідно, ЦВК зареєструвала вже вісім кандидатів на виборах президента України, які відбудуться 31 березня. Раніше, Центральна виборча комісія не зареєструвала кандидатами у президенти двох претендентів. Вони подали заяви з порушеннями. Нагадаємо, що Євген Мураєв подав адміністративний позов до Центральної виборчої комісії України з вимогою визнати недійсною постанову про ліквідацію закордонних виборчих дільниць на території Російської Федерації. Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.

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