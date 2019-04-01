ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на пост президента України - колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу через невідповідність його заяви вимогам виборчого закону.

Відзначається, що заява Ратуша про самовисування не було засвідчена в установленому законом порядку.

Він не надав документ про внесення необхідної застави в 2,5 млн грн. Крім того, обсяг його автобіографії перевищив 2 тисячі друкованих знаків. Також Ратуш допустив ряд неточностей у поданих документах.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.