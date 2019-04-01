ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
У той же час ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу через невідповідність його заяви вимогам виборчого закону.
Відзначається, що заява Ратуша про самовисування не було засвідчена в установленому законом порядку.
Він не надав документ про внесення необхідної застави в 2,5 млн грн. Крім того, обсяг його автобіографії перевищив 2 тисячі друкованих знаків. Також Ратуш допустив ряд неточностей у поданих документах.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
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