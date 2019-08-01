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ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів у президенти

Станом на 8 січня Комісія зареєструвала п’ять кандидатів
Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти.
ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів у президенти Сергій Каплін. Фото: 5.ua

Таке рішення було прийняте на засіданні 8 січня, повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, зареєстрували лідера Соціал-демократичної партії Сергія Капліна, лідера "Суспільно-політичного руху "Справедливість" Валентина Наливайченка, лідера "Самопомочі" Андрія Садового та самовисуванця Віталія Скоцика.

"Таким чином, станом на 8 січня Комісія зареєструвала п’ять кандидатів на пост Президента України на чергових відбудуться 31 березня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.

 

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08 01 2019 17:59
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