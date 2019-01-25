ЦВК зареєструвала Тимошенко, Ляшка та ще чотирьох кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 6 кандидатів на пост президента України.

Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у п’ятницю, повідомляє "Українська правда".

Зокрема зареєстровано таких кандидатів:

лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко;

нардеп з фракції БПП Аркадій Корнацький;

член партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександр Вілкул;

лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;

лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов;

лідер партії "Соціалістична партія Олександра Мороза" Олександр Мороз.

Водночас, члени ЦВК вирішили пізніше у п'ятницю розглянути документи висуванця від "Соціалістичної партії України" Ілля Киви, оскільки виникли запитання до символіки цієї партії.

Таким чином, станом на 16:00 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Подали ж документи до ЦВК 34 кандидати.