ЦВК зареєструвала Тимошенко, Ляшка та ще чотирьох кандидатів у президенти
Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у п’ятницю, повідомляє "Українська правда".
Зокрема зареєстровано таких кандидатів:
лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко;
нардеп з фракції БПП Аркадій Корнацький;
член партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександр Вілкул;
лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов;
лідер партії "Соціалістична партія Олександра Мороза" Олександр Мороз.
Водночас, члени ЦВК вирішили пізніше у п'ятницю розглянути документи висуванця від "Соціалістичної партії України" Ілля Киви, оскільки виникли запитання до символіки цієї партії.
Таким чином, станом на 16:00 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Подали ж документи до ЦВК 34 кандидати.
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