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ЦВК зареєструвала Тимошенко, Ляшка та ще чотирьох кандидатів у президенти

ЦВК вже зареєструвала 19 кандидатів
Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще 6 кандидатів на пост президента України.
ЦВК зареєструвала Тимошенко, Ляшка та ще чотирьох кандидатів у президенти Юлія Тимошенко і Олег Ляшко. Фото: facebook.com/O.Liashko

Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у п’ятницю, повідомляє "Українська правда".

Зокрема зареєстровано таких кандидатів:

лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко;

нардеп з фракції БПП Аркадій Корнацький;

член партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександр Вілкул;

лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;

лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов;

лідер партії "Соціалістична партія Олександра Мороза" Олександр Мороз.

Водночас, члени ЦВК вирішили пізніше у п'ятницю розглянути документи висуванця від "Соціалістичної партії України" Ілля Киви, оскільки виникли запитання до символіки цієї партії.

Таким чином, станом на 16:00 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Подали ж документи до ЦВК 34 кандидати.

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25 01 2019 16:38
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