ЦВК затвердила терміни проведення президентських виборів: кампанія розпочнеться 31 грудня
Згідно з рішенням ЦВК, президентська кампанія розпочнеться 31 грудня 2018 року, повідомляє "Громадське". Офіційне висунення кандидатів та подача документів для реєстрації буде проводитися до 3 лютого 2019 року включно. Безпосередньо реєстрація проводитиметься у п’ятиденний термін - 8 лютого 2019 року буде останнім днем реєстрації.
Починати передвиборчу агітацію кандидати мають право з наступного дня після реєстрації. Проводити її дозволено до опівночі 29 березня 2019 року.
Кандидати можуть відмовитися від балотування до 7 березня 2019 року. 8 березня 2019 року ЦВК остаточно затвердить виборчі бюлетені.
Також комісія вирішила звернутися до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій щодо надання висновку про можливість проведення президентських виборів на територіях виборчих округів цих областей 31 березня 2019 року.
Крім того, ЦВК внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій і змінила постанову про форми посвідчень учасників виборчого процесу від 27 лютого 2014 року.
Додамо, що уна виборах можуть змінювати місце голосування без зміни ”прописки”.
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