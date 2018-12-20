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ЦВК затвердила терміни проведення президентських виборів: кампанія розпочнеться 31 грудня

Починати передвиборчу агітацію кандидати мають право з наступного дня після реєстрації
Центральна виборча комісія затвердила план проведення президентських виборів та порядок контролю за виборчими фондами кандидатів. Таке рішення Комісія ухвалила на засіданні 20 грудня.
ЦВК затвердила терміни проведення президентських виборів: кампанія розпочнеться 31 грудня Фото: electioninfo.org.ua

Згідно з рішенням ЦВК, президентська кампанія розпочнеться 31 грудня 2018 року, повідомляє "Громадське". Офіційне висунення кандидатів та подача документів для реєстрації буде проводитися до 3 лютого 2019 року включно. Безпосередньо реєстрація проводитиметься у п’ятиденний термін - 8 лютого 2019 року буде останнім днем реєстрації.

Починати передвиборчу агітацію кандидати мають право з наступного дня після реєстрації. Проводити її дозволено до опівночі 29 березня 2019 року.

Кандидати можуть відмовитися від балотування до 7 березня 2019 року. 8 березня 2019 року ЦВК остаточно затвердить виборчі бюлетені.

Також комісія вирішила звернутися до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій щодо надання висновку про можливість проведення президентських виборів на територіях виборчих округів цих областей 31 березня 2019 року. 

Крім того, ЦВК внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій і змінила постанову про форми посвідчень учасників виборчого процесу від 27 лютого 2014 року.

Додамо, що уна виборах можуть змінювати місце голосування без зміни ”прописки”.

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20 12 2018 20:41
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