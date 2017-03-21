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Затриманий у Москві Цимбалюк відмовився давати пояснення російській поліції

Роман Цимбалюк написав відмову давати будь-які пояснення поліції РФ
Журналіст Роман Цимбалюк заявляє про безпідставність свого затримання поліцією в Москві.
Затриманий у Москві Цимбалюк відмовився давати пояснення російській поліції Фото:unian.ua

"За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика", - заявив Роман ЦИмбалюк.  

Цимбалюк також написав відмову від дачі будь-яких пояснень, - повідомляє УНІАН.

Речник МЗС Мар'яна Беца повідомила, що консул виїхав до відділку поліції.

 

Нагадаємо, український журналіст, кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк повідомив, що був затриманий поліцією Москви після інтерв'ю з аспірантом історичного факультта Московського державного університету Захаром Сарапуловим.

 
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21 03 2017 21:21
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