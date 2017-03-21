Затриманий у Москві Цимбалюк відмовився давати пояснення російській поліції Роман Цимбалюк написав відмову давати будь-які пояснення поліції РФ

Журналіст Роман Цимбалюк заявляє про безпідставність свого затримання поліцією в Москві.

Фото:unian.ua

"За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика", - заявив Роман ЦИмбалюк. Цимбалюк також написав відмову від дачі будь-яких пояснень, - повідомляє УНІАН. Речник МЗС Мар'яна Беца повідомила, що консул виїхав до відділку поліції. Затримання журналіста Р.Цимбалюка -провокація РФ.Консул виїхав до відділу поліції. Вживаємо заходів щодо звільнення https://t.co/taagVSke4x — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 марта 2017 г. Нагадаємо, український журналіст, кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк повідомив, що був затриманий поліцією Москви після інтерв'ю з аспірантом історичного факультта Московського державного університету Захаром Сарапуловим.

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