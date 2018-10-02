Цивільного на Донеччині застрелив інспектор штабу батальйону "Дніпро-1", – прокуратура

Під час сварки в Донецькій області цивільного із травматичної зброї вбив інспектор штабу батальйону "Дніпро-1".

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

"9 лютого у м. Часів Яр жінка запросила до себе додому знайомого та сімейну пару. Гості впродовж вечора розпивали спиртні напої, згодом жінка знайомого пішла додому, а господарка квартири лягла спати. Прокинутися жінку змусили крики та лайка чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки. Коли побігла до кухні щоб подивитися що сталося, її вдарили по голові, від чого вона втратила свідомість та впала на підлогу", – розповіли у прокуратурі.

Під час варки 48-річний співробітник батальйону "Дніпро-1" вистрілив у 48-річного опонента з табельної зброї, від чого той помер.

"Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", – підсумували у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині близько першої години ночі співробітник Національної поліції з табельної зброї застрелив цивільну особу.