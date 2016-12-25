Ту-154, що розбився, був технічно справний, - Міноборони РФ

Літак з 92 людьми на борту зазнав аварії сьогодні вранці

Російський літак Ту-154, який упав у Чорне море вранці 25 грудня, був технічно справний, заявив начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії Сергій Байнетов.

"Літак був технічно справний. Крайні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року", - сказав Байнетов у ефірі телеканалу "Росія 24".

Він також зазначив, що командир літака був льотчиком першого класу, а екіпаж неодноразово виконував польоти до Сирії.

Тим часом саме технічна несправність вважалася пріоритетною версією аварії літака. Також розглядається версія помилки пілота.

Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі за дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту перебувало 92 людини, зокрема військові, цивільні службовці, члени армійського ансамблю пісні й танцю, які мали давати концерт для військових у Сирії, журналісти й лікар Єлизавета Глінка.

Нагадаємо, сьогодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.