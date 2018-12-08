Тука не виключає силового сценарію розблокування Азовського моря
"Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його (Азовське море, - ред.) втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, зокрема застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії", - розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в інтерв'ю "Апострофу".
Він також додав, що не бачить суто військового шляху вирішення цієї проблеми.
Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.
Раніше, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.
З початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали більше 140 кораблів.
Водночас, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив Україну у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань. За словами російського президента, це "недотримання" може спричинити загострення ситуації на південному сході України.
Азовське море, згідно з договором від 2004 року між Україною і РФ про співробітництво в Азовському морі і Керченській протоці, є морем внутрішнього користування.
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