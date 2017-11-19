Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Тука підтримав побудову "поліцейської держави" в Україні

На його думку, посилення заходів пов'язане з питанням поліпшення безпеки громадян
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука підтримав будівництво в Україні "поліцейської держави".
Тука підтримав побудову "поліцейської держави" в Україні Георгій Тука. Фото: obozrevatel.com

На його думку, посилені заходи пов'язані з питанням поліпшення безпеки громадян.

"Хтось задоволений рівнем злочинності? Когось влаштовує рівень безпеки дорожнього руху? Комусь подобається кількість злочинних груп, які, прикриваючись "ветеранами АТО", нишпорять по всій державі, захоплюючи нерухомість, землі та фермерські врожаї? Мене особисто все це не влаштовує! Виходячи з того, що боротьба з усим цим і є основною функцією поліції, то я підтримую спроби побудови "поліцейської держави" і не сприймаю це, як чергову "лякалку" від деяких обурених", – зазначив Георгій Тука.

Нагадаємо, в жовтні заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука заявив, що Крим можна буде повернути лише після знищення Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.