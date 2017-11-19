Тука підтримав побудову "поліцейської держави" в Україні

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука підтримав будівництво в Україні "поліцейської держави".

На його думку, посилені заходи пов'язані з питанням поліпшення безпеки громадян.

"Хтось задоволений рівнем злочинності? Когось влаштовує рівень безпеки дорожнього руху? Комусь подобається кількість злочинних груп, які, прикриваючись "ветеранами АТО", нишпорять по всій державі, захоплюючи нерухомість, землі та фермерські врожаї? Мене особисто все це не влаштовує! Виходячи з того, що боротьба з усим цим і є основною функцією поліції, то я підтримую спроби побудови "поліцейської держави" і не сприймаю це, як чергову "лякалку" від деяких обурених", – зазначив Георгій Тука.

Нагадаємо, в жовтні заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука заявив, що Крим можна буде повернути лише після знищення Росії.