Тука прогнозує початок звільнення Донбасу вже восени

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука запевняє, що звільнення окупованих територій Донбасу українською стороною розпочнеться восени 2017 року.

За його словами, не варто ставити в один ряд питання звільнення Донбасу та анексованого Криму, адже, на його думку, поверення півострова займе набагато більше часу.

"Щодо повернення Донбасу, в мене є чітке враження, що ми будемо мати можливість приблизно восени, мабуть, розпочати реальний процес повернення цих територій. Скоріш за все - невійськовим способом, і я на це дуже сподіваюся", - розповів Тука в ефірі Еспресо.TV.

Він переконаний, що звільненню посприяє припинення фінансування бойовиків Росією через тиск, а не згода України на вибори в зоні АТО.

"За будь-якими розрахунками будь-яких експертів, якщо тільки припинеться економічна підтримка, навіть якщо залишити на вагах військову складову, то центральному уряду України знадобиться максимум три місяці, аби навести там лад", - пояснив Тука.

Зазначимо, Тука не підтримав ідеєю ряду ветеранів АТО про блокаду так званих "ДНР" та "ЛНР". Він зазначив, що організатори блокади не викликають довіри, а методи, які вони планують використовувати, сумнівні.

Раніше Тука запевняв, що Росія поверне Донбас Україні до 2018 року, однак, окупований півострів буде "тримати до останнього".