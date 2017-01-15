Тука прогнозує початок звільнення Донбасу вже восени
За його словами, не варто ставити в один ряд питання звільнення Донбасу та анексованого Криму, адже, на його думку, поверення півострова займе набагато більше часу.
"Щодо повернення Донбасу, в мене є чітке враження, що ми будемо мати можливість приблизно восени, мабуть, розпочати реальний процес повернення цих територій. Скоріш за все - невійськовим способом, і я на це дуже сподіваюся", - розповів Тука в ефірі Еспресо.TV.
Він переконаний, що звільненню посприяє припинення фінансування бойовиків Росією через тиск, а не згода України на вибори в зоні АТО.
"За будь-якими розрахунками будь-яких експертів, якщо тільки припинеться економічна підтримка, навіть якщо залишити на вагах військову складову, то центральному уряду України знадобиться максимум три місяці, аби навести там лад", - пояснив Тука.
Зазначимо, Тука не підтримав ідеєю ряду ветеранів АТО про блокаду так званих "ДНР" та "ЛНР". Він зазначив, що організатори блокади не викликають довіри, а методи, які вони планують використовувати, сумнівні.
Раніше Тука запевняв, що Росія поверне Донбас Україні до 2018 року, однак, окупований півострів буде "тримати до останнього".
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