Росія штучно змінює демографічну ситуацію в Криму, - Тука
Це може стати загрозою не лише можливої агресії Росії на материкову частину Україну, а й змін етнічного складу населення даного регіону.
Про це повідомляє прес-служба МВОТ.
"Величезне питання - збільшення військового потенціалу Росії на території Криму. Росія завозить велику кількість кадрових військових. Зрозуміло, що сім'ї переїжджають в Крим жити разом з військовими. Переїжджають не на день і не на два. Таким чином Росія повторює кроки Радянського Союзу - штучно змінює демографічний склад цілого регіону. Це неприпустимо. Це грубе порушення міжнародного законодавства", - сказав Тука.
Він також додав, що Росія блокує на окупованих територіях українські сайти, які надають громадянам можливість вивчати українську мову, літературу, історію, готуватися до здачі іспитів в українські внз.
Тука підкреслив, що МВОТ виступає за розширення прав абітурієнтів Криму на пільгове надходження за спрощеною процедурою у вищі навчальні заклади на території всієї України, а не тільки в окремих областях.
Нагадаємо, 8 червня, на Одещині, прикордонники спільно з поліцією затримали судно, яким незаконно переправляли людей в Крим.
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