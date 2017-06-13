Росія штучно змінює демографічну ситуацію в Криму, - Тука

Заступник глави міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МВОТ) України Георгій Тука заявив, що Росія постійно нарощує військовий потенціал на території анексованого півострова Крим.

Це може стати загрозою не лише можливої агресії Росії на материкову частину Україну, а й змін етнічного складу населення даного регіону.

Про це повідомляє прес-служба МВОТ.

"Величезне питання - збільшення військового потенціалу Росії на території Криму. Росія завозить велику кількість кадрових військових. Зрозуміло, що сім'ї переїжджають в Крим жити разом з військовими. Переїжджають не на день і не на два. Таким чином Росія повторює кроки Радянського Союзу - штучно змінює демографічний склад цілого регіону. Це неприпустимо. Це грубе порушення міжнародного законодавства", - сказав Тука.

Він також додав, що Росія блокує на окупованих територіях українські сайти, які надають громадянам можливість вивчати українську мову, літературу, історію, готуватися до здачі іспитів в українські внз.

Тука підкреслив, що МВОТ виступає за розширення прав абітурієнтів Криму на пільгове надходження за спрощеною процедурою у вищі навчальні заклади на території всієї України, а не тільки в окремих областях.

Нагадаємо, 8 червня, на Одещині, прикордонники спільно з поліцією затримали судно, яким незаконно переправляли людей в Крим.