Турчинов анонсував закон про спецперевірку українців з окупованих територій
Після початку дії безвізового режиму з ЄС значно збільшилась кількість бажаючих отримати біометричні паспорти з Криму та з території окупованого Донбасу.
"В той же час, не маючи доступу до архівів, що залишились на окупованих територіях, виникає небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій, доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб", - повідомив Турчинов, інформує прес-служба РНБО.
"Саме тому, для недопущення подібного, необхідно внести зміни до чинного законодавства, що дозволить здійснювати дуже ретельну перевірку громадян, які прибувають з окупованих територій з метою отримання біометричного паспорту. У випадку виявлення невідповідності поданих даних, таким громадянам повинно бути відмовлено в отриманні біометричного паспорту", - додав він.
Він повідомив, що для правового врегулювання цього питання було підготовлено відповідний законопроект, "який народними депутатами-членами парламентської коаліції і найближчим часом має бути внесений до ВРУ".
"Разом з тим, дуже важливо прийняти цей необхідний для забезпечення безпеки України та Європи закон, ще до початку чергових канікул", - сказав Турчинов.
Від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України.
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