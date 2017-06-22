Турчинов анонсував закон про спецперевірку українців з окупованих територій

Інакше доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що необхідно проводити ретельну перевірку всіх бажаючих отримати біометричний паспорт, які прибувають з окупованих територій. Відповідний законопроект вже підготовлено.

Після початку дії безвізового режиму з ЄС значно збільшилась кількість бажаючих отримати біометричні паспорти з Криму та з території окупованого Донбасу.

"В той же час, не маючи доступу до архівів, що залишились на окупованих територіях, виникає небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій, доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб", - повідомив Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

"Саме тому, для недопущення подібного, необхідно внести зміни до чинного законодавства, що дозволить здійснювати дуже ретельну перевірку громадян, які прибувають з окупованих територій з метою отримання біометричного паспорту. У випадку виявлення невідповідності поданих даних, таким громадянам повинно бути відмовлено в отриманні біометричного паспорту", - додав він.

Він повідомив, що для правового врегулювання цього питання було підготовлено відповідний законопроект, "який народними депутатами-членами парламентської коаліції і найближчим часом має бути внесений до ВРУ".

"Разом з тим, дуже важливо прийняти цей необхідний для забезпечення безпеки України та Європи закон, ще до початку чергових канікул", - сказав Турчинов.

Від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України.