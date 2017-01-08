Турчинов хоче зрівняти оклади військових і чиновників

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов скерував уряду пропозиції щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців у держбюджеті на 2018 рік.

Турчинов нагадує, що в 2015 році було визначено мінімальне грошове забезпечення для солдатів-контрактників у розмірі 7000 гривень на місяць.

"Але проблема в тому, що зараз уже друге півріччя 2017 року, а ситуація з фінансовим забезпеченням військових практично не змінилася. Однак для державних службовців протягом останніх двох років відбулося значне підвищення заробітної плати. Так, наприклад, багато керівників департаментів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, починаючи з 2016 року, отримували зарплату, яка перевищила 30 000 гривень на місяць. Для порівняння, сьогодні сукупний місячний дохід з преміями, надбавками і бойовими виплатами командира бригади- полковника, який воює на передньому рубежі, в середньому становить 19500 гривень", - зазначив він, повідомляє сайт РНБО.

Посадовий оклад керівника департаменту центрального органу виконавчої влади - 9115 гривень, доплата за ранг - 800 гривень, додав Турчинов.

"А в комбрига посадовий оклад - 1200 гривень, а за оплачене кров'ю звання полковника він отримує додатково ще "аж" 135 гривень. До речі, навіть оклад державного службовця нижнього рангу (спеціаліста), який працює в центральних органах виконавчої влади, значно перевищує оклад бойового комбрига, і становить 4200 грн. Я не пропоную зменшити зарплату чиновникам. У всьому світі держслужба - це відповідальна і пристойно оплачувана робота. Я вимагаю під час бюджетного планування, яке відбувається зараз, значно підвищити грошове утримання наших військовослужбовців!", - пише секретар РНБО.

На його думку, оклади військових не можуть бути меншими, ніж відповідні оклади держслужбовців, а доплата за військове звання не може бути меншою, ніж доплата за ранг держслужбовця.

"Оклади за військові звання наших солдатів і офіцерів (ганебні 5 гривень за кожне чергове звання!) не змінювалися з 1999 року!.. Структура грошового забезпечення українського військовослужбовця повинна відповідати стандартам НАТО, де не менш ніж 70-80% - посадовий оклад і доплата за військове звання. У нас зараз цей показник становить 10-15%", - додав Турчинов.