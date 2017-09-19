Турчинов каже, що Лукашенко скасував візит в Росію у рамках військових навчань
За словами Турчинова, найбільші за обсягом військові навчання планували на 18-20 вересня на полігонах у Ленінградській, Калінінградській і Псковській областях Росії, а також у Білорусі - на полігонах "Борисівський" та "Брестський".
Він зазначив, що під час фінальної частини навчань президенти Росії та Білорусі відвідають один із полігонів у Росії.
"Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов'язаних із проведенням навчань "Захід-2017", через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії", - підкреслив Турчинов, інформує прес-служба РНБО.
Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" проходять з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.
У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.
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