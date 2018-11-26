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Турчинов назвав безпідставними звинувачення у спробі перенести вибори

На думку секретаря РНБО, президентська виборча кампанія розпочнеться з 1 січня, після завершення дії воєнного стану
Секретар РНБО Олександр Турчинов назвав безпідставними звинувачення у спробі перенести вибори президента України 2019 року за допомогою воєнного стану.
Турчинов назвав безпідставними звинувачення у спробі перенести вибори Фото: unian.ua

Таку заяву Турчинов зробив сьогодні під час виступу на позачерговому засіданні парламенту, пише LB.ua.

"Будь-які звинувачення щодо перенесення виборів безпідставні. Щоб відкинути ці звинувачення, президент скоротив дію воєнного стану з 60 до 30 днів. Воєнний стан закінчиться до кінця цього року", – стверджує Турчинов.

Секретар РНБО не уточнив, що буде з виборами об'єднаних територіальних громад, призначених на грудень 2018 року.

Указ Президента, що містить скорочення воєнного стану до 30 днів, до парламенту не внесений: Турчинов зачитав його з трибуни під стенограму і запропонував підтримати указ і законопроект "з голосу".

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проводить позачергове засідання, щоб розглянути питання про запровадження воєнного стану в Україні.

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26 11 2018 20:32
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