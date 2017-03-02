Росія готує черговий наступ на Донбасі, - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов підтвердив інформацію про підготовку Російською Федерацією наступу на Донбасі.

"Українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивних систем залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону", - повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов додав, що такі дії противника свідчать про наміри військово-політичного керівництва РФ щодо подальшої ескалації бойових дій на сході України.

"Ця ескалація "співпала" з брехливими та агресивними заявами Путіна щодо подій на Донбасі, що є зайвим підтвердженням того, хто безпосередньо відповідає за криваві злочини та спробу, перекресливши Мінські домовленості, перейти до повномасштабних військових дій", - додав він.

За словами Турчинова, Україна наразі готова надати міжнародним спостерігачам докази агресії Росії проти українців.

"Україна готова надати міжнародним спостерігачам та міжнародній спільноті всі необхідні докази агресивних дій та військових злочинів російських гібридних військ проти українців", - сказав він.

Також Турчинов запевнив, що Збройні сили України даватимуть адекватну відсіч будь-яким агресивним діям ворога.

"ЗСУ та інші військові формування гідно, мужньо та професійно захищають свою країну, зупиняючи зухвалі спроби наступу російських гібридних військ. Вони адекватно та рішуче будуть давати відсіч будь-яким агресивним діям ворога", - зазначив він.

Раніше iPress.ua. повідомляв, що за даними РНБО, за останню добу зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях на Донбасі за останній рік з лютого 2016-го року.

Нагадаємо, що десять українських військовослужбовців загинули під час загострення конфлікту в Авдіївці, ще 66 зазнали поранень.

Також Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив хронологію бойових дій біля Авдіївки з 29 січня до 3 лютого 2017 року.