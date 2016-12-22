Турчинов відвідав передову і район Світлодарської дуги, - ВІДЕО

Секретар РНБО Олександр Турчинов поїхав на передову в районі Світлодарської дуги.

Четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріл наших позицій з використанням забороненої мінськими угодами артилерії і мінометів великого калібру, - написав Олександр Турчинов на своїй сторінці в Facebook, повідомляє 112.ua.

Перебуваючи на передових позиціях 54-ї бригади, яка "героїчно витримала наступ ворога", Турчинов оглянув оборонні позиції, обговорив з українськими захисниками ситуацію в останні дні на цій ділянці фронту.

За словами секретаря РНБО, четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріли наших позицій з використанням забороненої мінськими угодами артилерії і мінометів великого калібру.

"За кількістю снарядів і мін, застосованих по наших позиціях у районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний "рекорд" - понад 800 за добу", - зазначив Турчинов.

"Незважаючи на постійні обстріли і спроби прорвати нашу оборону, українські військові мужньо та професійно виконали свій обов'язок, зупинивши ворога, завдавши йому значної шкоди", - сказав Турчинов.

Він додав, що наші військові контратакували, просунулися вперед і зайняли нові позиції, "які надали їм додаткову перевагу над ворогом у цьому секторі оборони".

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19 грудня вранці прес-центр штабу АТО повідомив, що за підсумками бою на Світлодарській дузі 18 грудня, українські військові, контратакуючи, просунулись вперед та зайняли нові позиції в районі Світлодарської дуги.

Нагадаємо, що на Світлодарзькій дузі ворог не припинив активних бойових дій. Відтак, у вівторок двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо контужені.

Варто додати, що один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.

За даними розвідки, втрати терористів під час бойового зіткнення в районі Світлодарської дуги склали щонайменше 25 осіб вбитими та до 30 поранених.