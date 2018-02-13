Турчинов попередив про ризик російського наступу з боку анексованого Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія сконцентрувала на окупованому півострові Крим потужний наступальний потенціал.

В інтерв’ю Громадському він розповів, що у Криму розміщені потужні наступальні засоби, стратегічна авіація, ракетні комплекси, які, в тому числі, можуть використовувати ядерну зброю.

"Це серйозна небезпека. Безумовно, така концентрація військ тільки для оборони не потрібна. Тому ми аналізуємо ситуацію, у тому числі ми бачимо небезпеку не тільки на півночі і сході, але і на півдні - це також факт. Відповідно, ми повинні бути спроможні і готові дати відсіч у всіх напрямках: від півдня до півночі", - наголосив секретар РНБО.

тиск на Росію потрібно зберігати. Нагадаємо, за словами спецпредставника Держдепу США Курта Волкера, 2017 рік став найбільш кровопролитним з початку конфлікту на Донбасі, тому