ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія сконцентрувала на окупованому півострові Крим потужний наступальний потенціал.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турчинов попередив про ризик російського наступу з боку анексованого Криму
Мілітаризація окупованого Криму триває
Фото: hromadske.ua
В інтерв’ю Громадському він розповів, що у Криму розміщені потужні наступальні засоби, стратегічна авіація, ракетні комплекси, які, в тому числі, можуть використовувати ядерну зброю.
"Це серйозна небезпека. Безумовно, така концентрація військ тільки для оборони не потрібна. Тому ми аналізуємо ситуацію, у тому числі ми бачимо небезпеку не тільки на півночі і сході, але і на півдні - це також факт. Відповідно, ми повинні бути спроможні і готові дати відсіч у всіх напрямках: від півдня до півночі", - наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, за словами спецпредставника Держдепу США Курта Волкера, 2017 рік став найбільш кровопролитним з початку конфлікту на Донбасі, тому тиск на Росію потрібно зберігати.
Президент України Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.
Представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту, однак зауважив, що конкретний план вироблений не був.
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13 02 2018 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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