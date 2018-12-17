Турчинов про заяву Лаврова: "Бред сивого мерина"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував "точну інформацію російського МЗС щодо українського наступу".

"Викритий" очільником російського МЗС Сергієм Лавровим "запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ", як й інші його пасажі, на кшталт "нацистського" і "неонацистського режиму" тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: "Бред сивой кобылы!", вибачте, "сивого мерина", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Сергій Лавров заявив, що українська влада планує здійснити збройну провокацію щодо Росії.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".