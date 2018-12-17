Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Турчинов про заяву Лаврова: "Бред сивого мерина"

Секретар РНБО відповів главі МЗС Росії
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував "точну інформацію російського МЗС щодо українського наступу".
Турчинов про заяву Лаврова: "Бред сивого мерина" Фото: turchynov.com

"Викритий" очільником російського МЗС Сергієм Лавровим "запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ", як й інші його пасажі, на кшталт "нацистського" і "неонацистського режиму" тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: "Бред сивой кобылы!", вибачте, "сивого мерина", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Сергій Лавров заявив, що українська влада планує здійснити збройну провокацію щодо Росії.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 12 2018 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.