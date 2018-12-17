ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував "точну інформацію російського МЗС щодо українського наступу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турчинов про заяву Лаврова: "Бред сивого мерина"
Секретар РНБО відповів главі МЗС Росії
Фото: turchynov.com
"Викритий" очільником російського МЗС Сергієм Лавровим "запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ", як й інші його пасажі, на кшталт "нацистського" і "неонацистського режиму" тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: "Бред сивой кобылы!", вибачте, "сивого мерина", - сказав секретар РНБО.
Нагадаємо, що Сергій Лавров заявив, що українська влада планує здійснити збройну провокацію щодо Росії.
Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 12 2018 18:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата