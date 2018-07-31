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Турчинов пропонує кримінальну відповідальність за держзакупівлі з Росії

Йдеться про закупівлю Укрзалізницею нагородних значків у Росії на понад 70 тисяч гривень
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов пропонує запровадити кримінальну відповідальність за державні закупівлі в Росії.
Турчинов пропонує кримінальну відповідальність за держзакупівлі з Росії Фото: unian.ua

"Повинна бути не тільки моральна, а й кримінальна відповідальність за підтримку країни-агресора", - сказав Турчинов, інформує Громадське.

Секретар пояснив, що кожен "відповідальний керівник повинен звітувати перед своєю країною".

Закупівлю значків Турчинов назвав "ганьбою".

"Коли ми вже якісь там бляшки закупляємо в Росії, це просто ганьба", - сказав Турчинов.

30 липня виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник" у компанії "Російські залізниці".

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця закупила у компанії "Російські залізниці" нагородних значків "Почесний залізничник" на 77 тисяч 856 гривень.

Згідно з тендером у системі електронних держзакупівель Prozorro, філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня. Загалом "Укрзалізниця" закупила 96 знаків "Почесний залізничник" у футлярі та бланки посвідчень до них. 

Зазначено, що нагородний знак "Почесний залізничник" виготовлений з мідно-нікелевого сплаву методом штампування і не містить коштовних металів.

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31 07 2018 14:55
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