Турчинов: Росія готується до великої війни

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що російсько-білоруські стратегічні командно-штабні навчання "Захід-2017" стануть перевіркою готовності Росії до великої війни з країнами НАТО.

Турчинов зазначає, що навчання охоплять майже всю територію європейської частини Росії. У них візьме участь не тільки армія, а й Росгвардія, МВС, ФСБ, МНС. Реальна кількість учасників усіх заходів у рамках "Захід-2017" - 230-240 тисяч осіб, більш ніж 10 тис. одиниць бойової техніки, близько сотні літальних апаратів, близько 40 кораблів і підводних човнів.

"До великої війни готуються не ЗС РФ, а вся Російська держава з відповідними витратами матеріальних і інших ресурсів. Тож під час СКШН "Запад-2017" Кремль перевіряє, наскільки ЗС РФ і держава загалом готові до великої війни з Заходом. На тлі складної економічної ситуації, яка змусила Кремль навіть вдатися до скорочення військових статей державного бюджету РФ, проведення таких масштабних навчань не може бути тільки звичайним заходом бойової підготовки. Навпаки, мова йде про демонстрацію рішучості російського військово-політичного керівництва до жорсткої реакції на будь-які спроби НАТО/США реагувати силовим способом на чергові військові авантюри Кремля на пострадянському просторі. Слабка привабливість суспільно-політичної та соціально-економічної моделі сучасної Росії, прогрес обмеження її економічного потенціалу змушують Кремль вдаватися до "останнього доводу королів" - військової сили. Отже, вже в окресленій часовій перспективі не виключені нові спроби російського військового втручання в справи України, Білорусі, країн Південного Кавказу і Центральної Азії", - пише Турчинов у своїй статті "Захід-2017 - реальність і загрози".

Тому, вважає секретар РНБО, навчання "Захід-2017" - це черговий російський крок на посилення конфронтації в Європі, що вимагає дуже серйозної реакції і з боку країн Заходу, і України.

"Керівництво держави, Збройні Сили України, інші органи сектору безпеки і оборони вживають необхідних заходів для захисту нашої держави", - запевнив Турчинов.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.