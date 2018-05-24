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Турчинов: Росія може розпочати в липні масштабний наступ на Донбасі

"Уже зараз обстрілюють углиб на майже 10 кілометрів"
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що Росія може почати масштабний наступ на Донбасі в липні, після закінчення чемпіонату світу з футболу.
Турчинов: Росія може розпочати в липні масштабний наступ на Донбасі Фото: unian.ua

Таку думку він висловив у коментарі BBC.

Він заявив, що про це свідчить збільшення кількості обстрілів на Донбасі і концентрація російських військ на кордоні з Україною.

"Використовуються заборонені Мінськими угодами артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню, при цьому обстріли по українській території ведуться на глибину до 10 кілометрів, в результаті чого знищується цивільна інфраструктура і є загиблі серед мирного населення", - підкреслив він.

За його словами, ці чинники свідчать про підготовку Росією масштабних провокацій і наступальних дій, які можуть початися вже в липні - після завершення чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, що Турчинов й інші керівники силових відомств України раніше неодноразово попереджали, що загроза масштабної ескалації на Донбасі нікуди не зникла. На початку квітня 2018 року міністр оборони Степан Полторак сказав, що Росія зосередила на кордоні з Україною 19 батальйонно-тактичних груп першого і другого ешелонів чисельністю понад 77 тисяч осіб. До складу цього угруповання входять близько 1000 танків, 2300 бойових машин, понад 1100 артсистем і близько 400 систем залпового вогню.

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24 05 2018 12:57
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