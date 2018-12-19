Турчинов: Україна знову відправить військові кораблі через Керченську протоку

За його словами, з проходженням кораблів не можна зволікати

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що Україна готує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку.

"Так. Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму", - сказав Турчинов в інтерв’ю "ВВС news Україна", відповідаючи на питання, чи будуть українські військові кораблі ще намагатися пройти через Керченську протоку.

"Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі. Будемо запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил", - сказав Турчинов.

Було б логічно, щоб в Азовському морі на допомогу Україні з'явились кораблі НАТО, додав він.

"Поки що така наша ініціатива не отримала відповіді. Але я сподіваюся, що під час наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку вони хоча б відправлять до нас своїх спостерігачів", - підсумував секретар РНБО.