Турчинов віджався на підтримку ветеранів АТО

Відео, на якому Турчинов відтискається від підлоги 22 рази, викладено у Facebook секретаря РНБО.

Акція #Pushupchallenge походить з США: там вирішили привернути увагу до проблем ветеранів, які повертаються додому після війни з посттравматичним синдромом. За статистикою, щодня 22 з них накладають на себе руки.

В Україні акцію ініціював блогер Олексій Мочанов. Учасник акції повинен відтиснутися від підлоги 22 рази і передати естафету.

У флешмобі взяли участь начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, мер Києва Віталій Кличко, начальник ДержНС Микола Чечоткін, низка нардепів і військових.