ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов взяв участь у флешмобі # 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турчинов віджався на підтримку ветеранів АТО
Секретар РНБО взяв участь у флешмобі
Фото: 112.ua
Відео, на якому Турчинов відтискається від підлоги 22 рази, викладено у Facebook секретаря РНБО.
Акція #Pushupchallenge походить з США: там вирішили привернути увагу до проблем ветеранів, які повертаються додому після війни з посттравматичним синдромом. За статистикою, щодня 22 з них накладають на себе руки.
В Україні акцію ініціював блогер Олексій Мочанов. Учасник акції повинен відтиснутися від підлоги 22 рази і передати естафету.
У флешмобі взяли участь начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, мер Києва Віталій Кличко, начальник ДержНС Микола Чечоткін, низка нардепів і військових.
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27 01 2017 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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