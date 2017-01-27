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Турчинов віджався на підтримку ветеранів АТО

Секретар РНБО взяв участь у флешмобі
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов взяв участь у флешмобі # 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.
Турчинов віджався на підтримку ветеранів АТО Фото: 112.ua

Відео, на якому Турчинов відтискається від підлоги 22 рази, викладено у Facebook секретаря РНБО.

Акція #Pushupchallenge походить з США: там вирішили привернути увагу до проблем ветеранів, які повертаються додому після війни з посттравматичним синдромом. За статистикою, щодня 22 з них накладають на себе руки.

В Україні акцію ініціював блогер Олексій Мочанов. Учасник акції повинен відтиснутися від підлоги 22 рази і передати естафету.

У флешмобі взяли участь начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, мер Києва Віталій Кличко, начальник ДержНС Микола Чечоткін, низка нардепів і військових.

 

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