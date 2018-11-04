Турчинов вважає ядерне роззброєння історичною помилкою України

"Дані нам гарантії безпеки навіть не варті паперу, на якому вони були написані"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов назвав ядерне роззброєння України історичною помилкою.

"У нас був третій ядерний потенціал. Ми віддали його в обмін на гарантії нашої безпеки і територіальної цілісності, які нам надали провідні ядерні держави: США, Великобританія і Росія. При цьому Росія, якій ми передали нашу ядерну зброю, окуповує частину нашої території і починає проти нас війну на сході, а інші гаранти лише висловлюють свою стурбованість", - сказав він в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Зараз, після всіх цих подій, можна зробити висновок, який багатьом не сподобається: ядерне роззброєння було нашою історичною помилкою. Дані нам гарантії безпеки навіть не варті паперу, на якому вони були написані. В умовах сучасного світу кожен повинен розраховувати на власні сили", - підкреслив Секретар РНБО.

Нагадаємо, існуючі кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) у 1994 році.

Однак у 2014 році одна з країн-підписантів меморандуму анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. При цьому Росія вважає, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не погрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

При цьому допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема, Україні було відмовлено в летальному озброєнні.