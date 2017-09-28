Турчинов вимагав відставки Муженка під час засідання РНБО, - ЗМІ
Засідання воєнного кабінету відбувалося у зв'язку з вибухами на військових складах у Калинівці Вінницької області, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.
Назване джерело стверджує, що під час закритого від преси засідання воєнного кабінету РНБО, секретар РНБО вимагав відставки Муженка.
Нагадаємо, голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.
Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.
Як відомо, 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калин
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