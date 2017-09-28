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Турчинов вимагав відставки Муженка під час засідання РНБО, - ЗМІ

Засідання було закритим від преси
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов вимагав відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка під час засідання воєнного кабінету за участю президента Петра Порошенка.
Турчинов вимагав відставки Муженка під час засідання РНБО, - ЗМІ Олександр Турчинов. Фото: rbc

Засідання воєнного кабінету відбувалося у зв'язку з вибухами на військових складах у Калинівці Вінницької області, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.

Назване джерело стверджує, що під час закритого від преси засідання воєнного кабінету РНБО, секретар РНБО вимагав відставки Муженка.

Нагадаємо, голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Як відомо, 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калин

 

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28 09 2017 16:40
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