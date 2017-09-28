Турчинов вимагав відставки Муженка під час засідання РНБО, - ЗМІ

Засідання було закритим від преси

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов вимагав відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка під час засідання воєнного кабінету за участю президента Петра Порошенка.

Засідання воєнного кабінету відбувалося у зв'язку з вибухами на військових складах у Калинівці Вінницької області, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.

Назване джерело стверджує, що під час закритого від преси засідання воєнного кабінету РНБО, секретар РНБО вимагав відставки Муженка.