Турчинов задекларував колекцію старовинних Біблій та більше двох мільйонів гривень

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов за 2016 р. задекларував 2 204 282 гривні доходів.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляють "Українські Новини".

Зарплата Турчинова склала 512 807, 22 800 грн - дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав, а 1 668 675 грн - відсотки.

На рахунках в "Ощадбанку" у Турчинова майже 50 тис. грн, майже 10 тис. євро і більше 810 тис. дол (у попередньому звітному році було 758 тис. дол).

Секретар РНБО також задекларував 320 тис. грн готівкових коштів (у попередньому році було 250 тис. гривень), 55 тис. євро і 735 тис. дол.

Його дружина задекларувала 447 465 грн доходів за 2016 рік (97 465 гривень зарплати і 350 тис. грн від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), на рахунку в "Ощадбанку" у неї близько 9 тис. євро (в попередньому році було 1,7 тис. євро).

З цінного майна (вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів) у власності Турчинова 27 старовинних книг, дата видання і вартість яких не зазначені: Біблії Vulgata, Bibl, Holly Bible, старовинна Біблія в 3 томах і ще три Біблії, 13 Євангелій, 2 "Трефологиона", 2 "Апостола", "Сказання", книги Figures de la Bible і Bybelse Historien у 2 томах.

Також у власності Турчинова 12 картин (без зазначення їх вартості і назв і авторів більшості), набір з годин і 2 свічників, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів.

Крім того, він задекларував авторське право на художній фільм "Ілюзія страху", на 4 літературні твори ("Ілюзія страху", "Свідоцтво", "Таємна вечеря", "Пришестя"), на 7 монографій (по тіньовій економіці і оподаткуванню) та на 6 авторських свідоцтв.

Об'єктів нерухомості чи транспортних засобів у секретаря РНБО немає, а у власності його дружини з 2009 року квартира в Києві площею 382 кв. м (вартість на дату придбання - 2,6 млн гривень) і два машиномісця по 18 і 20 кв. м (вартістю по 50 тис. гривень на дату придбання), а з 2013 року - автомобіль Тoyota Highlander (вартість не вказана).

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов подав електронну декларацію за 2015 рік, в якій вказав 250 тисяч гривень, 735 тисяч доларів і 55 тисяч євро готівкою.