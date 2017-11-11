ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що у нього немає президентських амбіцій і висувати свою кандидатуру на президентських виборах у 2019 році він не буде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турчинов запевнив, що не претендує на пост президента
Глава РНБО каже, що йому не сподобалось на посаді президента
Олександр Турчинов. Фото: rnbo.gov.ua
"Та які там амбіції! Я побував на посаді президента і мені не сподобалося. Величезна відповідальність і відсутність можливості взагалі повноцінно жити. Чесно кажучи, я не отримав задоволення від такої роботи, по-перше. І умови були специфічні. Тому у мене немає бажання знову працювати в такому режимі", - відповів Турчинов на запитання журналістів щодо майбутніх президентських виборів, пише "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, партія "Народний фронт" має намір брати участь у президентських і парламентських виборах 2019 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 11 2017 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків