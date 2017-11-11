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Турчинов запевнив, що не претендує на пост президента

Глава РНБО каже, що йому не сподобалось на посаді президента
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що у нього немає президентських амбіцій і висувати свою кандидатуру на президентських виборах у 2019 році він не буде.
Турчинов запевнив, що не претендує на пост президента Олександр Турчинов. Фото: rnbo.gov.ua

"Та які там амбіції! Я побував на посаді президента і мені не сподобалося. Величезна відповідальність і відсутність можливості взагалі повноцінно жити. Чесно кажучи, я не отримав задоволення від такої роботи, по-перше. І умови були специфічні. Тому у мене немає бажання знову працювати в такому режимі", - відповів Турчинов на запитання журналістів щодо майбутніх президентських виборів, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, партія "Народний фронт" має намір брати участь у президентських і парламентських виборах 2019 року.

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11 11 2017 15:33
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