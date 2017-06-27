Турчинов заявив, що у кібератаці на Україну є російський слід

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов запідозрив, що за масштабною вірусною атакою на Україну стоїть Росія.

"Зараз фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу держустановам, які з суб'єктивних причин не увійшли в захищений контур, об'єктам критичної інфраструктури, а також банківському сектору", - сказав Турчинов, додавши, що вже зараз, первинно проаналізувавши вірус, можна говорити про російський слід", - сказано в повідомленні на сайті РНБО.

За його словами, всі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки і були включені в захищений контур (захищений вузол інтернет-доступу), не зазнали пошкоджень.

Він зажадав, щоб усі держустанови увійшли в захищений контур інтернету.

"Ідеться про необхідність усім держустановам увійти в захищений контур інтернету і виконувати всі вимоги фахівців із кібербезпеки. Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, перш за все державним", - сказав він.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.