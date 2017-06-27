Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Турчинов заявив, що у кібератаці на Україну є російський слід

Секретар РНБО розкритикував держустанови, які не користувалися захищеним вузлом інтернет-доступу
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов запідозрив, що за масштабною вірусною атакою на Україну стоїть Росія.
Турчинов заявив, що у кібератаці на Україну є російський слід Олександр Турчинов. Фото: ghall.com.ua.

"Зараз фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу держустановам, які з суб'єктивних причин не увійшли в захищений контур, об'єктам критичної інфраструктури, а також банківському сектору", - сказав Турчинов, додавши, що вже зараз, первинно проаналізувавши вірус, можна говорити про російський слід", - сказано в повідомленні на сайті РНБО.

За його словами, всі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки і були включені в захищений контур (захищений вузол інтернет-доступу), не зазнали пошкоджень.

Він зажадав, щоб усі держустанови увійшли в захищений контур інтернету.

"Ідеться про необхідність усім держустановам увійти в захищений контур інтернету і виконувати всі вимоги фахівців із кібербезпеки. Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, перш за все державним", - сказав він.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 06 2017 18:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.