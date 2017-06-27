Турчинов заявив, що у кібератаці на Україну є російський слід
"Зараз фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу держустановам, які з суб'єктивних причин не увійшли в захищений контур, об'єктам критичної інфраструктури, а також банківському сектору", - сказав Турчинов, додавши, що вже зараз, первинно проаналізувавши вірус, можна говорити про російський слід", - сказано в повідомленні на сайті РНБО.
За його словами, всі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки і були включені в захищений контур (захищений вузол інтернет-доступу), не зазнали пошкоджень.
Він зажадав, щоб усі держустанови увійшли в захищений контур інтернету.
"Ідеться про необхідність усім держустановам увійти в захищений контур інтернету і виконувати всі вимоги фахівців із кібербезпеки. Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, перш за все державним", - сказав він.
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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