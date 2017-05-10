Турчинов звинуватив депутатів, які блокувли Раду в роботі на Росію

"Не всі свідомо працюють на агресора, але фактично вони несвідомо працюють"

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов вважає, що учасники блокування Верховної Ради працюють на агресора, тобто Росію.

"На цій нараді прийняли рішення, що немає підстав для блокування, тому що навіть ті застереження, які нафантазували, накрутили, які стосуються першої частини сьомої статті, де йдеться про пріоритет безпеки під час проведення переговорів у мінському форматі, навіть це знімали. Крапка. Тобто не було навіть формальних підстав [для блокування]", - заявив Турчинов на брифінгу в парламенті в четвер, коментуючи результати переговорів лідерів фракцій парламенту, які закінчилися безрезультатно, інформує "LB.ua".

Незважаючи на домовленості, блокування тривало, додав Турчинов.

"Не всі свідомо працюють на агресора, але фактично вони несвідомо працюють. І від цього нашій країні легше не стає", - поскаржився Турчинов.

Нагадаємо, Верховна Рада ввечері в четвер почала розгляд законопроектів №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Незабаром після цього почалися бійки біля президії, в зв'язку з чим було оголошено перерву більш ніж на одну годину. Вийшовши з перерви, парламент оголосив про завершення засідання.

Нагадаємо, сьогодні Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти по Донбасу - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Перед засіданням БПП провів засідання за участю Президента в будівлі парламенту.

Під час виступу лідера фракції "Народного фронту" Максима Бурбака депутати опозиційних фракцій "Самопоміч", "Батьківщина", позафракційні депутати спробували зайняти президію .

Перший віце-спікер Ірина Геращенко спробувала продовжити засідання, заявивши, що в Мінську вона веде переговори з бойовиками, тому "Самопоміч" її точно не злякає.

"На місце сядьте!", - зажадала Геращенко.

Спікер Андрій Парубій оголосив переву в роботі парламенту.

Відзначимо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.