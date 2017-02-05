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Туреччина анулювала засновнику Вікіпедії запрошення на виставку World Cities Expo

Раніше в Туреччині заборонили Вікіпедію
Муніципалітет Стамбула виключив засновника інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" Джиммі Уейлса зі списку запрошених на виставку World Cities Expo.
Туреччина анулювала засновнику Вікіпедії запрошення на виставку World Cities Expo Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє "Анадолу".

У заяві прес-служби муніципалітету Стамбула йдеться, що Уейлс вже поінформований про анулювання запрошення.

Виставка World Cities Expo Istanbul-2017, присвячена темі розвитку міст, відбудеться 15-18 травня у Конгрес-центрі "Халич" за участю понад 100 місцевих та міжнародних компаній.

Нагадаємо, влада Туреччини заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".

Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, у Туреччині.

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02 05 2017 19:40
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