Туреччина анулювала засновнику Вікіпедії запрошення на виставку World Cities Expo

Раніше в Туреччині заборонили Вікіпедію

Муніципалітет Стамбула виключив засновника інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" Джиммі Уейлса зі списку запрошених на виставку World Cities Expo.

Про це повідомляє "Анадолу".

У заяві прес-служби муніципалітету Стамбула йдеться, що Уейлс вже поінформований про анулювання запрошення.

Виставка World Cities Expo Istanbul-2017, присвячена темі розвитку міст, відбудеться 15-18 травня у Конгрес-центрі "Халич" за участю понад 100 місцевих та міжнародних компаній.

Нагадаємо, влада Туреччини заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".

Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, у Туреччині.