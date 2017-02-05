ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМуніципалітет Стамбула виключив засновника інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" Джиммі Уейлса зі списку запрошених на виставку World Cities Expo.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина анулювала засновнику Вікіпедії запрошення на виставку World Cities Expo
Раніше в Туреччині заборонили Вікіпедію
Фото: aa.com.tr
Про це повідомляє "Анадолу".
У заяві прес-служби муніципалітету Стамбула йдеться, що Уейлс вже поінформований про анулювання запрошення.
Виставка World Cities Expo Istanbul-2017, присвячена темі розвитку міст, відбудеться 15-18 травня у Конгрес-центрі "Халич" за участю понад 100 місцевих та міжнародних компаній.
Нагадаємо, влада Туреччини заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".
Перший кримінальний суд Анкари заборонив Вікіпедію, найбільшу в світі онлайн-енциклопедію, у Туреччині.
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02 05 2017 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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