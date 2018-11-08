Туреччина хоче розраховуватися з Україною у нацвалюті

Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якщо країни Європи захочуть позбавитися від "кайданів" долара, то Анкара готова перейти і з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

Туреччина не сприймає світопорядок, за якого світу оголошена економічна війна, а на країни чинять тиск загрозою введення санкцій, зазначив він.

"Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що в світі немає жодного політика і жодної країни, які домоглися б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари", - цитує агентство Anadolu слова Ердогана.

Раніше, Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - наголосив президент.

Нагадаємо, що у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на фоні заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.