Туреччина хоче розраховуватися з Україною у нацвалюті
За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якщо країни Європи захочуть позбавитися від "кайданів" долара, то Анкара готова перейти і з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.
Туреччина не сприймає світопорядок, за якого світу оголошена економічна війна, а на країни чинять тиск загрозою введення санкцій, зазначив він.
"Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що в світі немає жодного політика і жодної країни, які домоглися б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари", - цитує агентство Anadolu слова Ердогана.
Раніше, Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - наголосив президент.
Нагадаємо, що у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на фоні заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.
До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.
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