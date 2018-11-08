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Туреччина хоче розраховуватися з Україною у нацвалюті

Анкара пропонує своїм найбільшим торговим партнерам позбутися "пут" американського долара
Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.
Туреччина хоче розраховуватися з Україною у нацвалюті Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якщо країни Європи захочуть позбавитися від "кайданів" долара, то Анкара готова перейти і з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

Туреччина не сприймає світопорядок, за якого світу оголошена економічна війна, а на країни чинять тиск загрозою введення санкцій, зазначив він.

"Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що в світі немає жодного політика і жодної країни, які домоглися б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари", - цитує агентство Anadolu слова Ердогана.

Раніше, Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - наголосив президент.

Нагадаємо, що у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на фоні заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

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11 08 2018 22:30
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