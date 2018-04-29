Туреччина купить С-400 у Росії, незважаючи на загрозу санкцій США
Угода про покупку російських С-400 на 2,5 млрд доларів підписана в грудні і не може бути переглянута. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує "Радіо Свобода".
За словами міністра, Росія "прискорює процес" з поставкою ракетних систем на прохання Анкари.
"Ми завершили процес з С-400. Це завершена угода ... А підхід "введемо санкції, якщо ви купите" на Туреччину не діє. Туреччина цього не приймає", - підкреслив він.
У той же час, Чавушоглу заявив, що Туреччина готова придбати іншу зброю від НАТО.
Нагадаємо, що 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в рамках угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.
Вартість угоди по придбанню Туреччиною у РФ зенітно-ракетних комплексів С-400 становить 2,5 млрд доларів.
За словами глави російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, мова йде про покупку чотирьох дивізіонів.
При цьому, більша частина суми - 55% - буде покрита за рахунок російських кредитних коштів. Решта 45% Анкара виплатить у вигляді авансу. Перші постачання заплановані на березень 2020 року.
Державний секретар США Майк Помпео застеріг Туреччину щодо придбання російської ракетної системи "земля-повітря". Він наголосив, що Анкара може зіткнутися з санкціями в разі покупки С-400.
Ця угода викликала занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, а системи протиповітряної зброї не можуть бути інтегровані в оборону Альянсу.
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