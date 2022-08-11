Туреччина майже завершила роботи з прокладання трубопроводу до родовищ газу в Чорному морі

Першу подачу та використання газу планують розпочати в першому кварталі наступного року.

Роботи з прокладання трубопроводу до родовищ природного газу, які були раніше знайдені Туреччиною, завершено на 97%.

Про це міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез сказав в інтерв’ю телеканалу TRT Haber, повідомляє видання у Twitter.

"Близько двох років триває напружена робота. Ми працюємо на родовищі, яке знаходиться в 170 кілометрах від узбережжя. Оскільки багато робіт проводиться під водою та під землею, ми не можемо показати їх візуально. Ми фактично створюємо енергетичну базу під водою, прямо в серці Чорного моря. Трубопровідні роботи в морі виконано на 97%", – повідомив міністр.

За його словами, нині триває підготовка до прокладання лінії передачі даних та зв’язку, вже пробурили 9 з 10 свердловин, які ставили за мету.

"Як ми заявляли раніше, перший газ у систему подамо в першому кварталі наступного року, тобто до кінця березня. Тож кожен зможе використовувати його на своїй кухні", – сказав Дьонмез.

Нагадаємо, 21 серпня 2020 року президент Туреччини Ердоган повідомив, що бурове судно Fatih виявило 320 мільярдів кубометрів природного газу на газовому родовищі Сакарія у свердловині "Дунай-1". 17 жовтня 2020 року у тій ж свердловині було виявлено ще 85 млрд кубометрів природного газу.

У середині червня цього року було здійснене зварювання та спуск в море першої труби газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія. У Туреччині планують, що в 2023 році у систему надійдуть перші 10 млн кубометрів газу, піку видобутку газове родовище Сакарія досягне у 2026 році. На родовищі заплановано пробурити загалом 40 свердловин, збільшивши добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів.