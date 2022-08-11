НОВИНИПершу подачу та використання газу планують розпочати в першому кварталі наступного року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина майже завершила роботи з прокладання трубопроводу до родовищ газу в Чорному морі
Фото з вільного доступу
Роботи з прокладання трубопроводу до родовищ природного газу, які були раніше знайдені Туреччиною, завершено на 97%.
Про це міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез сказав в інтерв’ю телеканалу TRT Haber, повідомляє видання у Twitter.
"Близько двох років триває напружена робота. Ми працюємо на родовищі, яке знаходиться в 170 кілометрах від узбережжя. Оскільки багато робіт проводиться під водою та під землею, ми не можемо показати їх візуально. Ми фактично створюємо енергетичну базу під водою, прямо в серці Чорного моря. Трубопровідні роботи в морі виконано на 97%", – повідомив міністр.
За його словами, нині триває підготовка до прокладання лінії передачі даних та зв’язку, вже пробурили 9 з 10 свердловин, які ставили за мету.
"Як ми заявляли раніше, перший газ у систему подамо в першому кварталі наступного року, тобто до кінця березня. Тож кожен зможе використовувати його на своїй кухні", – сказав Дьонмез.
Нагадаємо, 21 серпня 2020 року президент Туреччини Ердоган повідомив, що бурове судно Fatih виявило 320 мільярдів кубометрів природного газу на газовому родовищі Сакарія у свердловині "Дунай-1". 17 жовтня 2020 року у тій ж свердловині було виявлено ще 85 млрд кубометрів природного газу.
Після виявлення ще 135 млрд кубометрів у свердловині "Амасра-1", знайдені Туреччиною запаси природного газу в Чорному морі сягнули 540 млрд кубометрів.
У середині червня цього року було здійснене зварювання та спуск в море першої труби газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія. У Туреччині планують, що в 2023 році у систему надійдуть перші 10 млн кубометрів газу, піку видобутку газове родовище Сакарія досягне у 2026 році. На родовищі заплановано пробурити загалом 40 свердловин, збільшивши добову потужність видобутку газу до 40 млн кубічних метрів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 11 2022 19:39 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua
- У США проходять проміжні вибори до Конгресу
СТАТТІ