Туреччина може стати посередником між Україною і Росією щодо агресії у Керченській протоці

Обговорення проблеми планують продовжити на зустрічі під час саміту

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Про це він сказав журналістам в аеропорту перед відльотом на саміт G-20, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ході бесіди з Путіним проблема інциденту в Керченській протоці обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника", - зазначив Ердоган.

Він додав, що обговорення проблеми планують продовжити на зустрічі під час саміту.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.