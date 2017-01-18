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Туреччина надасть ЗСУ понад $3 млн допомоги

Посол Андрій Сибіга повідомив про намір Туреччини надати допомогу ЗСУ
Україна та Туреччина наприкінці 2016 року підписали угоду, що передбачає виділення понад $3 млн протягом п’яти років для потреб Збройних сил України.
Туреччина надасть ЗСУ понад $3 млн допомоги Фото: unian.ua

Про це заявив посол України у Туреччині Андрій Сибіга під час виступу в рамках проекту УКМЦ та МЗС "Дипломатія без кордонів", повідомив "Укрінформ".

Посол зазначив, що за минулий рік співпрацю між двома державами вдалося наповнити конкретним змістом, зокрема вдалося досягнути великої кількості домовленостей у військово-технічнійчній сфері.

"Наприкінці року було підписано міжурядову угоду, згідно з якою турецька сторона надає Збройним силам України допомогу у розмірі $3,1 млн. Ця програма розрахована на п’ять років. Тобто, якщо все буде в порядку, українські Збройні сили в найближчі п’ять років отримають понад 3 млн доларів допомоги", - зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.

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18 01 2017 22:41
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