Туреччина надасть ЗСУ понад $3 млн допомоги
Про це заявив посол України у Туреччині Андрій Сибіга під час виступу в рамках проекту УКМЦ та МЗС "Дипломатія без кордонів", повідомив "Укрінформ".
Посол зазначив, що за минулий рік співпрацю між двома державами вдалося наповнити конкретним змістом, зокрема вдалося досягнути великої кількості домовленостей у військово-технічнійчній сфері.
"Наприкінці року було підписано міжурядову угоду, згідно з якою турецька сторона надає Збройним силам України допомогу у розмірі $3,1 млн. Ця програма розрахована на п’ять років. Тобто, якщо все буде в порядку, українські Збройні сили в найближчі п’ять років отримають понад 3 млн доларів допомоги", - зазначив Андрій Сибіга.
Нагадаємо, що сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.
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