Туреччина не дозволить створити нову державу на півночі Сирії, - Ердоган
Турецький лідер зазначив, що Анкара з самого початку виступає за створення в Сирії зони, вільної від терористичних організацій.
“Якщо ми не зможемо створити "безпечну зону", то загрози щодо прикордонних з Сирією провінцій, в тому числі Газіантепа, Шанліурфа і Кіліса, будуть зберігатися”, - сказав Ердоган, інформує "УНН".
Президент Туреччини також розкритикував позицію ЄС, який, з його слів, не виконує обіцянки щодо виділення підтримки сирійським біженцям в Туреччині.
“У Євросоюзі обіцяли, що вже до 1 липня виділять на підтримку біженців 3 млрд євро, тоді як за станом на сьогоднішній день виділено лише 677 млн. Ці кошти виділяються не Туреччині, а біженцям через міжнародні та правозахисні структури. Де ж кошти? Їх немає. І це при тому, що ВВП і бюджети країн ЄС набагато більше, ніж у Туреччині. Чому не виділяють? Все дуже просто - в ЄС не думають про гуманізм і інтереси людей, які перебувають у скрутному становищі. Про це турбується лише Туреччина”, - сказав Ердоган.
"Тільки на потреби біженців Туреччина витратила 20 млрд доларів. Це не мала сума. Де ж "багатий Захід"? Чому ми не бачимо кроків щодо захисту прав людини?" - продовжив президент Туреччини.
За його словами, коли мова йде про тварину, що потрапила в нафтову калюжу, то на Заході "роздмухують" цілі кампанії. При цьому ніякої реакції на загибель близько 6 тис. осіб в поточному році в Середземному і Егейському морях немає.
"Озвучуються лише окремі заяви. Дій не робиться", - констатував президент Туреччини.
Нагадаємо, у листопаді турецька армія повідомила про "нейтралізацію" 24 терористів ІДІЛ на території північної Сирії.
Раніше у Туреччині заявили, що в рамках операції "Щит Євфрату" на сирійській території вздовж кордону від терористів "Ісламської держави" очищено ділянку в 90 кілометрів, що йде вглиб Сирії на 20 кілометрів.
Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країни Заходу стоять пліч-о-пліч із терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) для того, щоб дискредитувати іслам.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: