Туреччина не визнає незаконної анексії Криму, - Ердоган

Петро Порошенко в свою чергу заявив, що розраховує на залучення Туреччини до міжнародної групи друзів деокупації Криму

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляє, що Туреччина, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенко в понеділок у Києві.

"Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму", - зазначив Ердоган, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас Петро Порошенко заявив, що розраховує на те, що Туреччина увійде до міжнародної групи із деокупації Криму.

"Ми також розраховуємо на залучення Туреччини до міжнародної групи друзів деокупації Криму, ідею про формування якої я озвучив з трибуни ООН у Нью-Йорку", - сказав він.

Окрім того, Порошенко зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні представництва Туреччини в моніторинговій місії ОБСЄ, що діє на сході України, і розраховує на підтримку Туреччиною розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Ми були б дуже зацікавлені у збільшенні представництва Туреччини в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Ми дякуємо за дуже чітку і добре організовану роботу Спеціальної моніторингової місії, на чолі якої стоїть представник Туреччини", - заявив він.

"Також найближчим часом особливо важливою буде для нас підтримка нашими партнерами, зокрема, Туреччиною розгортання миротворчої місії ООН на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - додав глава української держави, зазначивши, що це питання було одним з обговорюваних в понеділок під час його переговорів з .Ердоганом.

"Три години, які ми провели на зустрічі з паном президентом у форматі віч-на-віч, дають мені всі підстави для оптимізму в розвитку всіх сфер нашого двостороннього співробітництва і багатосторонньої координації", - сказав Порошенко.

В Адміністрації президента України пройшла тригодинна зустріч у форматі віч-на-віч між Петром Порошенком і Реджепом Ердоганом. За підсумками переговорів було анонсовано підписання дев'яти міждержавних документів, в т.ч. про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.