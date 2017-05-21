Туреччина офіційно затвердила безвізові поїздки для українців

Офіційну дату початку поїздок з ID-картами можуть назвати протягом двох тижнів

Влада Анкари офіційно затвердили угоду про безвізові поїздки по ID-карткам для громадян України.

"Турецька влада 20 травня офіційно опублікували рішення 2017/10324 про внесення змін до порядку взаємних поїздок і визнання нового (внутрішнього) українського паспорта (ID-карти) як проїзного документа (travel document) для поїздок громадян України до Туреччини. Чекаємо ноти МЗС з офіційною датою початку поїздок", - написав глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, офіційну дату початку поїздок з ID-картами можуть назвати протягом двох тижнів.

"В Україні вже оформлено понад 550 тис. нових ID-карт, а щодня нові документи оформляють до 6 тис. українців", - додав він.

Українці зможуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території Туреччини без віз на підставі дійсних проїзних документів (ID-карт), за умови, що термін перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, 17 травня уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам України і Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-картками.

Як відомо, 14 березня, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Туреччину сторони підписали угоду про внесення змін до угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів.

Згідно з угодою, громадяни двох країн, які користуються ID-паспортами, можуть в'їжджати та виїжджати, а також прямувати транзитом і перебувати без віз на території Туреччини й України терміном до 90 днів упродовж 180 днів.

Відзначимо, що з 2012 року візовий режим між Україною і Туреччиною скасовано. Українці з моменту в'їзду до Туреччини можуть залишатися там кожного разу не більш ніж на 60 днів, при цьому протягом 180 днів вони можуть в'їжджати в країну і виїжджати з неї за умови, що загальний термін їх перебування не перевищить 90 днів.