Туреччина підвищила мита на низку американських товарів

Анкара звинуватила Вашингтон у нападах на економіку та підвищили мита

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про різке підвищення ввізних мит на низку американських товарів.

Відповідний документ опублікований на сайті офіційного видання Resmi Gazete, інформує Новое время.

Нові мита стосуються, зокрема, легкових автомобілів, алкоголю і тютюну. Мита на автомобілі підвищено на 120%, на алкогольні напої - 140%, тютюн - 60%,

Раніше президент Туреччини Реждеп Ердоган заявив про початок бойкоту електроніки, виробленої у США.

Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

Окрім того, Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валютізі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.У Білому домі заявили, що обвал курсу турецької ліри свідчить про наявність у Туреччині фундаментальних економічних проблем.