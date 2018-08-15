Туреччина підвищила мита на низку американських товарів
Відповідний документ опублікований на сайті офіційного видання Resmi Gazete, інформує Новое время.
Нові мита стосуються, зокрема, легкових автомобілів, алкоголю і тютюну. Мита на автомобілі підвищено на 120%, на алкогольні напої - 140%, тютюн - 60%,
Раніше президент Туреччини Реждеп Ердоган заявив про початок бойкоту електроніки, виробленої у США.
Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.
До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.
Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.
Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
Окрім того, Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валютізі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.У Білому домі заявили, що обвал курсу турецької ліри свідчить про наявність у Туреччині фундаментальних економічних проблем.
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