Туреччина передала п'яти країнам аудіозаписи вбивства журналіста Хашоґджі
Про це в суботу, 10 листопада, пише "Интерфакс" з посиланням на "Дейлі Сабах".
"Ми передали записи. Ми передали їх Саудівської Аравії, передали Вашингтону, німцям і французам, а також британцям. Вони знають все (про подробиці вбивства журналіста, – ред.), оскільки вони слухали записані діалоги і все, що є на записах", – сказав Ердоган.
Він зазначив, що Саудівська Аравія має інформацію про осіб вбивць журналіста: вони були серед групи з 15 або 18 осіб, які прибули до Туреччини напередодні того, що сталося.
"Безсумнівно, вбивці журналіста – серед тих 15 чи 18 людей, і немає необхідності шукати їх десь ще", – підкреслив президент Туреччини.
Крім цього, Ердоган заявив, що Ер-Ріяд знає імена вбивць Хашоґджі, і закликав саудівську владу до співпраці для розслідування смерті журналіста.
Нагадаємо, за інформацією турецьких ЗМІ, саудівська влада могла використати кислоту та інші хімікати для утилізації тіла убитого журналіста Джамаля Хашоґджі. Сліди речовин знайшли на території резиденції генконсула.
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